Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув військовослужбовець України



Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці 36-ої окремої бригади морської піхоти.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України снайперського вогню від поранення несумісного з життям загинув наш побратим старший матрос Отреп'єв Олександр Сергійович. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишаться в нашій пам'яті", - йдеться в повідомленні.



Побратими Олександра висловили свої співчуття у зв'язку з тяжкою втратою



"Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумують і висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра", - сказано в повідомленні.

Українці також висловили щирі співчуття та подякували бійцю за службу.



"Царство Небесне Герою", "Вічна пам'ять ... Нехай Господь Бог упокоїть душу воїна де покояться праведні"," Царство Небесне світла і вічна", "Світла пам'ять тобі, сину України", "Щирі співчуття. Дякую за службу!",- писали в коментарях під постом.