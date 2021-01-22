Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув військовослужбовець України
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці 36-ої окремої бригади морської піхоти.
"У районі проведення операції Об'єднаних сил захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України снайперського вогню від поранення несумісного з життям загинув наш побратим старший матрос Отреп'єв Олександр Сергійович. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишаться в нашій пам'яті", - йдеться в повідомленні.
Побратими Олександра висловили свої співчуття у зв'язку з тяжкою втратою
"Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумують і висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра", - сказано в повідомленні.
Українці також висловили щирі співчуття та подякували бійцю за службу.
"Царство Небесне Герою", "Вічна пам'ять ... Нехай Господь Бог упокоїть душу воїна де покояться праведні"," Царство Небесне світла і вічна", "Світла пам'ять тобі, сину України", "Щирі співчуття. Дякую за службу!",- писали в коментарях під постом.
"Царство Небесне Герою", "Вічна пам'ять ... Нехай Господь Бог упокоїть душу воїна де покояться праведні"," Царство Небесне світла і вічна", "Світла пам'ять тобі, сину України", "Щирі співчуття. Дякую за службу!",- писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
Як повідомляла Politeka, українські захисники одружилися прямо на передовій, зворушливі фото.
Популярні новини заразПоказати ще
Аллегрова, яка постаріла, заткнула за пояс моложаву Ані Лорак, фото: як виглядає шальна імператриця
Аллегрова, яка постаріла, заткнула за пояс моложаву Ані Лорак, фото: як виглядає шальна імператриця
"Кабіну абсолютно понівечило": вантажівка з бійцями ЗСУ розбилася в ДТП на Львівщині, деталі і кадри з місця ДТП
Наташа Корольова і її син від Тарзана несподівано звернулися до Ніколаєва: "Був неправий..."
Кінець січня принесе щастя п'яти знакам Зодіаку: кому буде благоволити доля
Також Politeka писала, що загін поліцейських повернувся після боїв на Донбасі, зворушливі кадри.