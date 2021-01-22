"Медики діагностували у пацієнта множинні поранення по всьому тілу, ймовірно викликані вогнепальною зброєю. Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Зараз пацієнт потребує ще одного хірургічного втручання, його доставили в столичну лікарню", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці почали розслідування за статтею 296 ККУ "Хуліганство".

Раніше ми повідомляли, що в Одесі невідомі погрожували підірвати 185 дитячих садків по всьому місту.

Як передавати у поліції Одеської області, 15 січня на електронну пошту прийшло чергове повідомлення про мінування.

У ньому було сказано, що в 185 дитячих садках повинні відбутися вибухи в інтервалі з 15.00 до півночі.

Нагадаємо, що одесит зарізав друга після образ.

Як повідомляла Politeka, на Одещині молодик напав на школярку просто на вулиці, жителі розповіли побачене.

Також Politeka писала, що на Одещині розбійник увірвався в будинок інваліда.