На Тернопільщині пішов з життя сімейний лікар



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"Друзі, це сімейний лікар з Тернопільщини Олег Олексиевец. На превеликий жаль кілька днів тому, Олега Адамовича не стало. Ускладнення викликані COVID-19, забрали талановитого і чуйного медика", - Як передає Politeka.net , трагічну новину повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook."Друзі, це сімейний лікар з Тернопільщини Олег Олексиевец. На превеликий жаль кілька днів тому, Олега Адамовича не стало. Ускладнення викликані COVID-19, забрали талановитого і чуйного медика", -

Протягом багатьох років він допомагав справлятися з хворобами іншим. Медику було всього 49 років.

"І це просто жахлива трагедія, яка в черговий раз показує нам, наскільки ризикують наші медики. Це трагедія, яка показує нам, наскільки вони беззахисні перед підступним вірусом і наскільки небезпечний їх праця. Я ніколи не перестану дякувати абсолютно всіх наших медичних працівників, за їх дивовижну мужність і неймовірну самовідданість. Спочивайте зі світом, Доктор ",- поділився блогер.