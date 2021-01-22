Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
"Друзі, це сімейний лікар з Тернопільщини Олег Олексиевец. На превеликий жаль кілька днів тому, Олега Адамовича не стало. Ускладнення викликані COVID-19, забрали талановитого і чуйного медика", -
Українці також висловили свої співчуття у зв'язку зі смертю лікаря.
"Дуже шкода. Світла пам'ять медику", "Світла пам'ять залишиться про людей, які боролися за життя хворих. Безмежний жаль і співчуття рідним", "Ми живемо в такий час, що у нас переосмислити все, задуматися, але на превеликий жаль, люди не розуміють, що відбувається. Зло пожирає нас. Щось не так з нами, то не те ми робимо. Шкода, що зло забирає кращих", - писали українці в коментарях під постом.
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