На Дніпропетровщині чоловіка переїхав потяг



Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався вдень, 21 січня, в П'ятихатському районі.

Відомо, що 31-річний чоловік поклав голову на колії і очікував наближення поїзда. Електропоїзд переїхав чоловіка Від отриманих травм він помер на місці.

Особу загиблого вже встановили і на даний момент з'ясовуються подробиці інциденту.

Раніше ми повідомляли, що пенсіонер вирішив звести рахунки з життям на залізниці в Харкові.

Машиніст подавав звуковий сигнал, проте чоловік не реагував. Водієві поїзда довелося застосувати екстрене гальмування, але уникнути трагедії не вдалося.

Загиблому було близько 65 років.

Нагадаємо, що у Харкові оголошують жалобу через велику трагедію: Терехов дав термінове розпорядження.

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".



