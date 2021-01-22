На Дніпропетровщині чоловіка переїхав потяг
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Інформатор".
Інцидент стався вдень, 21 січня, в П'ятихатському районі.
Відомо, що 31-річний чоловік поклав голову на колії і очікував наближення поїзда. Електропоїзд переїхав чоловіка Від отриманих травм він помер на місці.
Особу загиблого вже встановили і на даний момент з'ясовуються подробиці інциденту.
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Раніше ми повідомляли, що пенсіонер вирішив звести рахунки з життям на залізниці в Харкові.
Машиніст подавав звуковий сигнал, проте чоловік не реагував. Водієві поїзда довелося застосувати екстрене гальмування, але уникнути трагедії не вдалося.
Загиблому було близько 65 років.
Нагадаємо, що у Харкові оголошують жалобу через велику трагедію: Терехов дав термінове розпорядження.
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".