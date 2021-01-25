На льоду сталася надзвичайна подія, постраждали жителі Черкаської області
У Черкаській області в селі Бучак Канівського району під час риболовлі на річці Дніпро під лід провалилися три людини, серед яких дитина 2010 року народження. Доля рибалок залишається невідомою.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався в неділю, 24 січня, о 16:30. У ДСНС повідомили, що за інформацією свідків, провалилися під лід і, за попередніми даними, потонули 3 людини, з них одна дитина. Станом на 7 годину 25 січня доля рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають.
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Варто відзначити, що щорічно тонкий лід забирає життя людей. Це і діти, які гуляють поблизу замерзлих водойм без нагляду батьків, але частіше – рибалки. Вони не розраховують свої сили, чекають з нетерпінням цей період і, не чекаючи безпечної товщини льоду, виходять на риболовлю і провалюються під лід.
Також раніше повідомлялося, що на озері Біле на Сталінграді під лід провалилися люди і собака. Хлопець зміг вибратися з води самостійно, а потім дістав з лунки і дівчину з собакою. При цьому по озеру і далі продовжують гуляти люди.
Нагадаємо, під Черкасами сталася смертельна аварія, в результаті якої загинули люди.
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