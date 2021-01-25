В Україні сталася масова аварія за участю мікроавтобуса

Фото з місця події опублікував очевидець у соціальній мережі, передає Mukachevo.net.

Крім того, ДТП сталося в мікрорайоні "Шахта".

Поки невідомо, скільки автомобілів зіткнулися в аварії. Судячи з фото, постраждали мінімум три машини. Крім того, мікроавтобус і зовсім від удару перекинувся на бік.

Рух по трасі ускладнено. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, яка встановлює всі обставини моторошної ДТП.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.