Вночі 24 січня в смертельну аварію потрапили два легкових автомобілі

Зокрема, в Запорізькій області авто з іноземними номерами потрапило в смертельну ДТП, а водій, який був винуватцем жахливої аварії, зник з місця події.

Про це повідомляє РІА.Мелітополь.

Так, водій автомобіля BMW зіткнувся з легковиком "ВАЗ", який рухався в попутному напрямку в селі Костянтинівка близько другої години ночі. Обидва автомобілі злетіли з дороги в кювет. В результаті аварії загинув 20-річний водій легковика "ВАЗ", а пасажирку авто госпіталізували з травмами.

Водій автомобіля BMW з литовською реєстрацією зник з місця ДТП, залишивши людей помирати в кюветі. За даними ЗМІ, 32-річного водія вдалося розшукати поліції. Ним виявився житель Мелітополя.

На даний час слідчим вирішується питання повідомлення чоловікові про підозру у злочині за ознаками ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.