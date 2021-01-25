Днями в селі Шарки Хмельницької області дикі тварини напали на домашнього пса і загризли на смерть

Єгері кажуть, що тваринам нічим харчуватися, тому вони наважилися і стали ближче підходити до будинків людей, щоб знайти собі їжу, йдеться у сюжеті ТСН.

Винні в цьому самі люди, які поступово знищують ліс, позбавляючи тварин місця проживання.

Найгірше, що вовки тримають в страху відразу кілька сіл на Хмельниччині. Тварини абсолютно не бояться людей і підходять прямо до будинків місцевих жителів.

"Я про цих вовків ніколи не чула. Це перший раз таке в житті побачила. Для мене це взагалі жах був!"- каже місцева мешканка Катерина Симчук.

Також раніше повідомлялося, що під Запоріжжям орудує загадкова істота, що пожирає домашніх тварин.

Зокрема, лише за останній тиждень у селі Біленьке загинули десятки кроликів та курей. Селяни кажуть, його манери дуже незвичайні, воно не забирає здобич, і навіть не ласує нею.

Житель села також розповідає про набіг невідомого звіра. Він показує клітини з кроликами і їх мертві тіла. Таємниче тварина просто перегризло їм глотки і зникло. Люди вже просто бояться за свої життя, кажуть, що такого в їхньому селі ніколи ще не було.

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Як повідомляла Politeka, мешканка Хмельницької області народила 18-ту дитину.

Також Politeka писала, що на Хмельниччині сталася смертельна ДТП через зіткнення двох автомобілів.