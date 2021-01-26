У Рівному померла жінка, яка прийняла рішення народжувати вдома

У жінки вже є дитина, але з другими пологами вона вирішила "поекспериментувати". Після того як вона народила великого хлопчика вагою 4,5 кг, втратила свідомість. Акушерка залишила її без допомоги на три години. Родичі викликали швидку.

Про це повідомляє "Рівне Юніан".

Як виявилося, доула-духовна акушерка, протягом трьох годин після пологів не вживала ніяких заходів, хоча її підопічна стікала кров'ю, як таких тільки земля носить. Незважаючи на всі реанімаційні дії, врятувати жінку в лікарні медикам не вдалося.

Медики розповіли в Facebook, що 23 січня о 18:20 жінка доставлена бригадою СМП після домашніх пологів, які за словами родини відбулися о 15: 15. Народився живий хлопчик, 4570 р. після пологів пуповину не перетинали. Крововтрата, за словами чоловіка - близько 5 літрів. За словами доули- "трохи більше літра".

Під час госпіталізації, стан вагітної вкрай важкий, на зовнішні подразники не реагує, не контактна. Артеріальний тиск 40/0 мм ртутного колонки. Пульс на центральних і периферичних судинах не визначається. Аускультативно за 10 секунд визначається 2 серцевих скорочення. Негайно розпочато серцево-легеневу реанімацію. О 19:10 констатовано смерть породіллі.

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