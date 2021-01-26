Що відомо на цей час

Кілька грозових спалахів у небі над Ялтою призвели до знеструмлення міста



Як передає Politeka.net, кадри події опублікували в мережі (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

Частину городян прийняли за грозу, а інші - за потужний вибух.



На опублікованих кадрах видно, що яскраві спалахи осяяли небо над містом, а потім все місто занурилося в темряву.

"Вмить вся Ялта згасла. Хай живе 2021", - йдеться в підписі до відео.

🇷🇺📹💥Несколько грозовых вспышек в небе над Ялтой привели к отключению электроснабжения в городе:



«Вмиг вся Ялта потухла. Да здравствует 2021», - написала в Инстаграме Екатерина Королева, которой удалось снять на видео момент выключения света. pic.twitter.com/EfgNnGGYQ2 — ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) January 25, 2021

Місцева "влада" повідомила, що через негоду сталося коротке замикання і наслідки аварії усунуть протягом декількох годин.



"Аварійне відключення підстанції 110 кіловольт в селищі Масандра. Коротке замикання на електромережах сталося через негоду. Аварійна ділянка була оперативно відключена і виведена в ремонт. Споживачі підключені до резервної лінії", - йдеться в повідомленні.



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