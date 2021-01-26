Кілька грозових спалахів у небі над Ялтою призвели до знеструмлення міста
Як передає Politeka.net, кадри події опублікували в мережі (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
Частину городян прийняли за грозу, а інші - за потужний вибух.
На опублікованих кадрах видно, що яскраві спалахи осяяли небо над містом, а потім все місто занурилося в темряву.
"Вмить вся Ялта згасла. Хай живе 2021", - йдеться в підписі до відео.
Ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "Виглядає просто потворно"
Дорофєєву, Дантеса, Ірину Монатік та інших зірок вразило нещастя з Сергієм Бабкіним: "Тримайся, будь ласка!"
НП сталася на концерті відомої української співачки, з'явилося відео: "Мені дуже шкода…"
Дочка Галкіна розговорилася на камеру, Пугачова не стрималася: "Нікуди не виходити..."
Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі: "Люди йшли з шоу і їх нудило"
Місцева "влада" повідомила, що через негоду сталося коротке замикання і наслідки аварії усунуть протягом декількох годин.
"Аварійне відключення підстанції 110 кіловольт в селищі Масандра. Коротке замикання на електромережах сталося через негоду. Аварійна ділянка була оперативно відключена і виведена в ремонт. Споживачі підключені до резервної лінії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, У Києві прогримів потужний вибух, кадри з місця НП
Як повідомляла Politeka, Трагедією обернулися ігри з гранатою, що відомо на даний момент
Також Politeka писала, що Вибух прогримів у дитсадку, нові фото і подробиці про стан постраждалих