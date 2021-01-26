Лікар поскаржилася на ставлення до колег в одній з лікарень України
Як передає Politeka.net, про умови роботи в одному з медучеждений де лікують хворих коронавірусом розповіла лікар Миколаївської обласної клінічної лікарні Тетяна Костиненко на своїй Facebook-сторінці.
"Так закінчується щоденна ковидна діалізна зміна. З жовтня на діалізі лікуємо підступних пацієнтів... четвертий місяць поспіль!... День у день: важка робота з важкими пацієнтами...COVID-пневмонії, кисень-залежні, всякі... 9-12-15 і більше пацієнтів на діалізі щодня!",- поділилася медик.
Як передає Politeka.net, про умови роботи в одному з медучеждений де лікують хворих коронавірусом розповіла лікар Миколаївської обласної клінічної лікарні Тетяна Костиненко на своїй Facebook-сторінці.
"Так закінчується щоденна ковидна діалізна зміна. З жовтня на діалізі лікуємо підступних пацієнтів... четвертий місяць поспіль!... День у день: важка робота з важкими пацієнтами...COVID-пневмонії, кисень-залежні, всякі... 9-12-15 і більше пацієнтів на діалізі щодня!",- поділилася медик.
За її словами, восени минулого року в лікарні була просто катастрофічна ситуація в одному з відділень.
"У листопаді" злягло " відділення нефрології. Все! медсестри, всі санітарки-COVID! Залишився 1 лікар....! Тільки через місяць змогли відновити роботу нефрології не в повному складі", - зазначила Костиненко.
За її словами, в лікарні не діють страхові виплати медикам, які передбачені урядом.
"Лікування коштує понад 20 тис грн. і далі-лікування ускладнень. А у нас в лікарні - " всездорови!"Страховки для медперсоналу від COVID-ні! Просто ні! Наше керівництво лікарні про таке не хоче знати", - поскаржилася медик.
"Лікування коштує понад 20 тис грн. і далі-лікування ускладнень. А у нас в лікарні - " всездорови!"Страховки для медперсоналу від COVID-ні! Просто ні! Наше керівництво лікарні про таке не хоче знати", - поскаржилася медик.
Більш того, належних виплат через зараження вірусів для персоналу також немає.
"Чому немає страхування медперсоналу від CОVID тільки в нашій лікарні? Всі лікарні міста та області своїх співробітників застрахували. Чому обласна лікарня не застрахувала своїх співробітників і не платить "ковідних" 300%? Чому біжать співробітники з обласної лікарні? Чому реанімація закрита? Чому носять хворих з операційною на руках. Чому наплювати керівнику на свій персонал?", - задається питаннями лікар.
Медик звернулася до облради, де їй пообіцяли розібратися в ситуації.
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