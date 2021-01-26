Суд покарав українку, дочка якої більше місяця не відвідувала школу

Відомо, що дев'ятикласниця з Тернопільської області не відвідувала навчальний заклад без поважної причини і в підсумку "прогуляла" 37 днів.

Ще в грудні минулого року співробітниками правоохоронних органів був складений адміністративний протокол на жительку села Угриньківка за те, що вона не виконувала батьківські обов'язки.

Під час засідання суду, мати дівчинки свою провину не визнала, пояснивши це тим, що її дитина просто не хоче ходити в школу, а змусити її це робити вона не в силах.

Суд постановив знайти з Українки 450 гривень судового збору і виніс їй попередження.

Нагадаємо, в Уркаїні з 25 січня після закінчення локдауну знову відкрилися школи, а дитячі садки продовжили працювати в звичайному режимі.









Раніше ми повідомляли, що українська вчителька розповіла, як проходять її уроки на дистанційній формі навчання.

За її словами, однією з основних проблем є неякісний інтренет-зв'язок.



"Вже багато разів просили батьків підключитися до нормального оператора. Під час уроку діти зникають з Zoom, потім перепідключаються. В результаті-відстають", - поділилася вчителька.

Більш того, виникають і організаційні проблеми.

Нагадаємо, школярів молодших класів збираються повернути за парти, заяву Кличка.

Як повідомляла Politeka, скасування дистанційного навчання в Одесі, в міськраді сповістили батьків.

Також Politeka писала, що у Харкові почали переводити школярів на дистанційку, термінову заяву.



