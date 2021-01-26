Стало відомо, як себе почуває 11-річна дитина, яку розстріляли в Тернополі



Як передає Politeka.net, про самопочуття хлопчика розповіли лікарі журналістам "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Лікарям Київського "Охматдит" вдалося стабілізувати його стан і Максима з реанімації перевели в палату інтенсивної терапії.



"І в м'яких тканинах тазу, і у хребта, і у спинного мозку, багато з дробинок були у життєво важливих судин і у спинного мозку. Жодна з них не призвела до ускладнень, які можуть мати дуже серйозні наслідки для рухів дитини або загрози життю", — кажуть медики.

Також відомо, що хлопчик самостійно може встати на ноги.



Нагадаємо, кричущий випадок стався 22 січня біля однієї з місцевих шкіл. Всього місцеві лікарі нарахували у дитини 42 поранення.

У поліції повідомили, що за попередньою інформацією в нього стріляли від вогнепальної зброї.



Нагадаємо, у Довгинцівському районі Кривого Рогу сталася стрілянина.

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