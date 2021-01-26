Львівські хірурги провели складну операцію і врятували життя дитини
Як передає Politeka.net, про це передавати блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
"Честь і хвала чудовим Львівським хірургам. Адже вони в черговий раз зробили справжнє диво-врятували 3-річну дитину, яка жила з кишечником у грудях", - повідомив блогер.
Як передає Politeka.net, про це передавати блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
"Честь і хвала чудовим Львівським хірургам. Адже вони в черговий раз зробили справжнє диво-врятували 3-річну дитину, яка жила з кишечником у грудях", - повідомив блогер.
До трьох років дівчинка була абсолютно здорова, але в березні минулого року її відправили на планове УЗД, де лікар запідозрив щось недобре.
Як виявилося, це вроджений порок, який проявляється після народження, але ніхто до трьох років цього навіть і не підозрював.
"В результаті після ряду аналізів все підтвердилося. У будь-який момент дитині могло стати гірше. Маленька пацієнтка потребувала невідкладної операції. За справу взялися лікарі", - продовжив блогер.
Операція пройшла успішно і вже на наступний день, Малятко змогла вийти погуляти на дитячий майданчик поруч з лікарнею.
Відомо, що вона вже знаходиться вдома і її життю і здоров'ю більше нічого не загрожує.
Відомо, що вона вже знаходиться вдома і її життю і здоров'ю більше нічого не загрожує.
"І вся ця історія в черговий раз підтверджує той факт, що наші медики справжні професіонали своєї справи", - підсумував блогер.
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