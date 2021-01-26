Львівські хірурги провели складну операцію і врятували життя дитини



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"Честь і хвала чудовим Львівським хірургам. Адже вони в черговий раз зробили справжнє диво-врятували 3-річну дитину, яка жила з кишечником у грудях", - повідомив блогер. Як передає Politeka.net , про це передавати блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook."Честь і хвала чудовим Львівським хірургам. Адже вони в черговий раз зробили справжнє диво-врятували 3-річну дитину, яка жила з кишечником у грудях", - повідомив блогер.

До трьох років дівчинка була абсолютно здорова, але в березні минулого року її відправили на планове УЗД, де лікар запідозрив щось недобре.





Як виявилося, це вроджений порок, який проявляється після народження, але ніхто до трьох років цього навіть і не підозрював.

"В результаті після ряду аналізів все підтвердилося. У будь-який момент дитині могло стати гірше. Маленька пацієнтка потребувала невідкладної операції. За справу взялися лікарі", - продовжив блогер.





Операція пройшла успішно і вже на наступний день, Малятко змогла вийти погуляти на дитячий майданчик поруч з лікарнею.



Відомо, що вона вже знаходиться вдома і її життю і здоров'ю більше нічого не загрожує.