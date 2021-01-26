На Івано-Франківщині тепловоз наїхав на підлітка

Як передає Politeka.net, про це повідомили у Національній поліції області.

Інцидент стався вранці, 26 січня, в селі П'ядики.

"З важкими травмами голови та грудної клітини неповнолітнього госпіталізували до Коломийської дитячої лікарні. За попередньою інформацією, хлопець в навушниках переходив залізничну колію, через що ймовірно не почув наближення тепловоза і не зміг уникнути травматичного зіткнення", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з'ясовують всі обставини події з десятикласником.

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