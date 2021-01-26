Полтавка перетворила приватний будинок на величезне звалище
Кадри і подробиці того, що сталося розповіли в інтернет-виданні "Полтавщина".
Місцева мешканка роками накопичувала у себе у дворі пакети зі сміттям, які перетворилися на гору, висотою з будинок. Всі прохання сусідів ліквідувати звалище вона ігнорувала.
У підсумку комунальним службам міста довелося без її згоди вивезти сміття на звалище. вивезли його на звалище. Гору сміття, висотою з будинок, вирішили прибрати без згоди жінки.
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Для перевезення гори мотлоху доведеться задіяти 5-7 самоскидів.
"Сусіди цієї жінки розповіли, що приблизно три роки тому вона почала забирати до себе пакети зі сміттям, щоб здавати вторсировину і отримувати за це гроші. Потім щось з нею сталося, це питання не до мене, і вона вирішила, що чим більше у неї сміття, тим вона буде багатшою. Тому вона відмовилася добровільно надати нам доступ до сміття і не хоче вивозити його", - розповів місцевий чиновник.
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