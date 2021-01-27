Українка до смерті побила 4-річну доньку

Як передає Politeka.net, подробиці розслідування кричущого випадку на Хмельниччині розповіли в прокуратура місто.



Інцидент стався ще в жовтні минулого року. Тоді жінка побила дитину, тому що він"погано поводився". Вона дівчинку по всіх частинах тіла, навіть по голові.

"Травмована дитина з численними саднами, переломом руки і закритою черепно-мозковою травмою в жовтні минулого року була госпіталізована в реанімаційне відділення дитячої лікарні. Медики боролися за її життя майже місяць, але всі зусилля виявилися марними", — повідомили в прокуратурі.

За результатами досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів вчинення зазначеною особою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 34-річну Українки направлено для розгляду до Хмельницького суду.



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За висновком судово-медичної експертизи смерть дитини настала в результаті механічної асфіксії.

Як встановили поліцейські, до смерті хлопчика причетна його власна мати.



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