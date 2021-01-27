Підліток жорстоко розправився зі своєю прабабусею на Рівненщині
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Національної поліції в Рівненській області.
Кричущий злочин стався ввечері, 25 січня. До поліції надійшло повідомлення про заподіяні тілесні ушкодження 83-річної жінки у місті Дубно.
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Національної поліції в Рівненській області.
Кричущий злочин стався ввечері, 25 січня. До поліції надійшло повідомлення про заподіяні тілесні ушкодження 83-річної жінки у місті Дубно.
"До прабабусі того вечора навідалися 17-річний правнук і 14-річна правнучка, які просили грошей на власні потреби. Але через відмову між рідними виник конфлікт, під час якого неповнолітній завдав пенсіонерці удари по голові табуреткою, а потім - металевим предметом. Все це він зробив на очах у своєї молодшої сестри. Однак, після цього обидва покинули приміщення", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронців викликали сусіди, які почули підозрілий шум з прочиненої квартири пенсіонерки.
Життя бабусі врятувати не вдалося - вона померла вночі, 25 січня.
Раніше ми повідомляли, що на Одещині молодий хлопець накинувся на пенсіонерку і вирвав з рук сумку.
Інцидент стався серед білого дня. Через кілька днів копи затримали грабіжника, який виявився приїжджим.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
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Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.