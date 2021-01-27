Життя бабусі врятувати не вдалося - вона померла вночі, 25 січня.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині молодий хлопець накинувся на пенсіонерку і вирвав з рук сумку.

Інцидент стався серед білого дня. Через кілька днів копи затримали грабіжника, який виявився приїжджим.







Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.