Жінка і новонароджена дитина померли з різницею в один день

Трагічні подробиці передавати інформаційний портал міста Дубно.



Про смерть молодої жінки стало ще 25 січня. Відомо, що вона, хворіючи на коронавірус, народила хлопчика.



"Жінка народжувала в нашому пологовому будинку, оскільки у неї діагностували коронавірус. Хлопчик з'явився на світ на 28 тижні вагітності, тобто недоношеним. Стан вагітної погіршувався за акушерсько-гінекологічними показниками, а тому через нагальну необхідність зробили кесарів розтин",-розповіли в місцевому пологовому будинку.

Через те, що малюк народився занадто рано, його життя обірвалося через день після його мами.



За даними журналістів, у жінки були ще патології. Коронавірус і вагітність спровокували «дрімали» захворювання. Остаточна причина смерті буде відома тільки після розтину.

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У жінки вже є дитина, але з другими пологами вона вирішила "поекспериментувати". Після того як вона народила великого хлопчика вагою 4,5 кг, втратила свідомість. Акушерка залишила її без допомоги на три години.

Попри всі реанімаційні дії, врятувати жінку в лікарні медикам не вдалося.



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