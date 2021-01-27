На Київщині обірвалося життя колишнього бійця ЗСУ

Як передає Politeka.net, трагічну звістку повідомила депутат Валентина Парчук на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора ввечері близько 20: 00 рік в с.Нові Петрівці Київської області, на пішохідному переході загинув під колесами автомобіля свободівець, учасник АТО, батальйон ВП , "Січ" Руслан Сивірський, позивний "Абдула". Вічна пам'ять друг", - йдеться в повідомленні.

Прощання з Русланом відбудуться у четвер, 28 січня о 7-30 Ранку у Вишгороді



"Районна лікарня, біля моргу, далі катафалк їде на батьківщину м. Кропивницький, вул. Кримська 9 А, приблизно о 13 годині поховання! Куля на фронті не взяла, а мажори вбивають", - повідомила депутат.



Українці в мережі також висловили співчуття рідним і близьким Руслана.

"Царство Небесне"," співчуття рідним і близьким", " Прощай друг ... Ти ще такий молодий був і таким залишилися назавжди...", "Сумно, жахливо, невиправно. Так, невиправно. І від цього ще сумніше. Рідним і близьким глибокі співчуття", - писали українці під постом.



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