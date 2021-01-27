У Миколаївській області сталося непередбачене через аварію на дорозі

Так, біля Южноукраїнська водія вантажівки занесло на відкриту теплотрасу, яка забезпечувала опалення сорокотисячному місту, через аварію подача тепла в багатоповерхівки припинилася. Про це повідомляє ТСН.

Як стало відомо попереду фури сталася аварія і водій намагався об'їхати її. Він повернув кермо направо, але не втримав його і з'їхав в кювет, а далі не зміг зупинитися, його понесло на відкриту теплотрасу, вона протягнута паралельно дорозі метрах в 10-15.

Швидше за все водія очевидно занесло, адже вранці в Южноукраїнську падав мокрий сніг і на дорозі було слизько.

Через пошкоджені труби постачання тепла припинилося. Протягом години 40 тисяч городян сиділи без тепла. Щоб люди не замерзли, місто швидко перевели на резервну гілку теплопостачання.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

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