Водій тролейбуса відігрівала тролейбус з пасажирами факелом

Як передає Politeka.net, курйозне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

На опублікованих кадрах видно, як жінка зупинила транспортний засіб посеред маршруту, запідозривши, що двигун замерз. Вона не розгубилася. Намотавши на сталевий прут шматок тканини, жінка запалила його і почала махати їм у двигуна.



"Накуповують го**а, а ви, їдьте як хочете, водії. Гризіть собі тут нерви, подихайте", - эмоційно заявила жінка.





У мережі жінку підтримали:

"Сором і ганьба країні, де таке відбувається. Водієві респект, що за крихти зарплати ще якось намагається справлятися своїми силами. А обурені пасажири нехай їздять на таксі", " Дайте її номер, товариш шукає кваліфікованого співробітника на СТО?!", "А коли проїзд по 16-20 грн буде, буде окрема людина, яка виконує цю функцію?", "Нанотехнології по-українськи", "сучасні технології вимагають сучасних рішень", - писали українці в мережі.



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