На Прикарпатті чоловік регулярно ґвалтував неповнолітню дівчинку

Як передає Politeka.net, про це повідомила прес-служба Івано-Франківського Апеляційного суду.



В Івано-Франківській області 65-річний чоловік вісім місяців ґвалтував 11-річну дитину. Дівчинка завагітніла і народила дитину.

Все почалося ще в 2018 році. З січня по серпень 65-річний одружений чоловік періодично вступав у статеві стосунки з 11-річною дівчинкою, яка на вихідні дні проживала з подружжям.

"За свідченнями потерпілої, злочинні дії підозрюваний здійснював у той час, коли його дружина йшла до церкви", - йдеться в повідомленні.

У підсумку дівчинці завагітніла і народила дитину. Тест на батьківство підтвердив, що дитина саме від цього чоловіка.

Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 152 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 60 днів.

Сам підозрюваний визнав тільки один випадок статевих зносин.



Раніше ми розповідали, що таксист в Києві під час поїздки раптово змінив напрямок руху і завіз потерпілу в лісосмугу.

Там він зґвалтував дівчину, а потім відвіз додому, звідки вона викликала поліцію.

Злочинця вдалося затримати і тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.



Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.