На Прикарпатті чоловік регулярно ґвалтував неповнолітню дівчинку
Як передає Politeka.net, про це повідомила прес-служба Івано-Франківського Апеляційного суду.
В Івано-Франківській області 65-річний чоловік вісім місяців ґвалтував 11-річну дитину. Дівчинка завагітніла і народила дитину.
Все почалося ще в 2018 році. З січня по серпень 65-річний одружений чоловік періодично вступав у статеві стосунки з 11-річною дівчинкою, яка на вихідні дні проживала з подружжям.
"За свідченнями потерпілої, злочинні дії підозрюваний здійснював у той час, коли його дружина йшла до церкви", - йдеться в повідомленні.
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Негода накоїла бід в Одесі: повалені дерева, місто стоїть у заторах, кадри стихії
Біда трапилася з Олегом Винником на шоу "Маска", знадобилася допомога медиків: що сталося із зіркою
Школи та дитсадки закриють на Одещині, справа не в карантині: озвучена причина
Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" після трагедії в родині вразила відвертим фото: "Але я продовжу..."
У підсумку дівчинці завагітніла і народила дитину. Тест на батьківство підтвердив, що дитина саме від цього чоловіка.
Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 152 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 60 днів.
Сам підозрюваний визнав тільки один випадок статевих зносин.
Раніше ми розповідали, що таксист в Києві під час поїздки раптово змінив напрямок руху і завіз потерпілу в лісосмугу.
Там він зґвалтував дівчину, а потім відвіз додому, звідки вона викликала поліцію.
Злочинця вдалося затримати і тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.