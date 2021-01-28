У Дніпрі розгорівся скандал між вчителькою та батьками



Розбіжність викликала патріотичний настрій педагога, повідомляє інтернет портал 49000.com.ua.

За словами жінки, дитина якої навчається в цій школі, їх 7-8 річним дітям розповідають про вбивства на війні, яка йде на Донбасі і про злочини Сталіна. Більш того, мама дитини обурило, що вчитель нібито налаштовує дітей проти російськомовних, так як "це вороги."



"Хоча ми ніколи не виступали проти української мови. Ми в патовій ситуації, тепер дитина просить нас говорити українською... інакше ми вороги", - повідомила жінка в соцмережах.

У підсумку батьки звернулися до керівництва школи з проханням замінити викладача, аргументуючи тим, що в районі Авіаторському нібито 80% російськомовних жителів.

Директор школи стала на захист співробітника:



"Що вчитель говорить неправильно? Хто буде заперечувати, що у нас сьомий рік йде війна? На Сході досі стріляють і гинуть герої. Те, що викладач прищеплює любов до української мови, я вважаю, це плюс", - пояснила директор.

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