"Її дитинство було складним і зовсім не дитячим. Після притулку Віка вчилася в профучилищі на кухаря-кондитера, а після закінчення повинна була почати своє самостійне життя поза притулками і поневіряннями в кімнатці своєї мами, яка їй залишилася в спадок. Всі документи і рішення міської ради Про закріплення кімнати в гуртожитку є, але потрапити туди Віка не може", - розповіла волонтер.

Справа в тому, що сусідка по кімнаті замінила загальні двері в блок, і не пускає ні соціальні служби, ні саму дівчину. За словами волонтера, у Вікторії є всі документи про законність її вселення.



