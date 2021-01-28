Дівчина не може оселитися у власному будинку, що належав її покійній матері
Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося розповіла волонтер Марта Левченко на своїй сторінці в Facebook.
Вікторія Гординець спочатку жила в притулку, потім у прийомній родині, потім її повернули вже до Львівського притулку на Левандівці.
Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося розповіла волонтер Марта Левченко на своїй сторінці в Facebook.
Вікторія Гординець спочатку жила в притулку, потім у прийомній родині, потім її повернули вже до Львівського притулку на Левандівці.
"Її дитинство було складним і зовсім не дитячим. Після притулку Віка вчилася в профучилищі на кухаря-кондитера, а після закінчення повинна була почати своє самостійне життя поза притулками і поневіряннями в кімнатці своєї мами, яка їй залишилася в спадок. Всі документи і рішення міської ради Про закріплення кімнати в гуртожитку є, але потрапити туди Віка не може", - розповіла волонтер.
Справа в тому, що сусідка по кімнаті замінила загальні двері в блок, і не пускає ні соціальні служби, ні саму дівчину. За словами волонтера, у Вікторії є всі документи про законність її вселення.
"Зараз Вікторія на 9 місяці вагітності, одна, сирота, без рідних, йти їй нікуди, в її кімнатку, гарантоване їй державою, її не пускають, грошей на адвоката у неї немає!",- зазначила волонтер.
Крім того, стан Вікторії погіршився у зв'язку з постійними переживаннями.
"Почуття абсолютної безпорадності і постійний стрес довели до того, Вікторія змушена постійно бути на збереженні вагітності в лікарні і вживати багато ліків. Невже, і життя її дитини повинна початися з постійних поневірянь і чужої байдужості?!",- підсумувала волонтер.
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