Боєць ЗСУ помер після НП на полігоні

Як передає Politeka.net, деталі трагедії розповіли на Facebook-сторінці Оперативного командування"Північ".

Згідно з останніми даними, трагедія сталася через порушення техніки безпеки на одному із загальновійськових полігонів.

"Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг переконатися у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого спричинив важке травмування військовослужбовця і його смерть", - йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася попри те, що кількома тижнями раніше проходили навчання з техніки безпеки

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"Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилася його дружина, теж військовослужбовець - вони служили разом, в одній бригаді", - сказано в повідомленні.


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