Боєць ЗСУ помер після НП на полігоні
Як передає Politeka.net, деталі трагедії розповіли на Facebook-сторінці Оперативного командування"Північ".
Згідно з останніми даними, трагедія сталася через порушення техніки безпеки на одному із загальновійськових полігонів.
"Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг переконатися у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого спричинив важке травмування військовослужбовця і його смерть", - йдеться в повідомленні.
Трагедія сталася попри те, що кількома тижнями раніше проходили навчання з техніки безпеки
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"Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилася його дружина, теж військовослужбовець - вони служили разом, в одній бригаді", - сказано в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі помер військовий Іван Остапович родом з села Бережки Рівненської області. Українець проходив військову службу у Збройних силах України за контрактом.
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