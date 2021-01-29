На Львівщині попрощалися із загиблим на Донбасі бійців ЗСУ

Як передає Politeka.net, про це повідомив голова місцевої спілки ветеранів АТО Олег Кондратьєв на своїй сторінці у Facebook.



"Помер учасник війни на Сході України, солдат Іванов Василь Анатолійович, 1984 р.н., демобілізований воїн Національної гвардії України, житель Дрогобича", - йдеться в повідомленні.

Похорони пройшли 29 січня.



Українці в мережі висловили співчуття рідним і близьким Руслана.

"Вічна пам'ять герою України. Щирі співчуття родині воїна"," вічна пам'ять, співчуваю рідним і близьким", "Вічна йому пам'ять. Герої не вмирають", - писали українці в коментарях під постом.





Раніше ми повідомляли, що боєць ЗСУ помер після НП на полігоні.

Згідно з останніми даними, трагедія сталася через порушення техніки безпеки на одному із загальновійськових полігонів.

"Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилася його дружина, теж військовослужбовець - вони служили разом, в одній бригаді", - сказано в повідомленні командування.