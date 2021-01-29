Жінка пограбувала 8-річну дитину у Рівному
Подробиці злочину повідомили в "ТСН".
Зловмисниця напала зі спини: закрила йому рукою рот і потягла за будинок, попри опір дитини.
Там вона обібрала у хлопчика 70 гривень, які були в кишені куртки і зникла.
Інцидент зафіксувала камера спостереження.
У поліції уточнили, що травм дитина не отримала. Зараз жінку розшукують. Їй загрожує від чотирьох до шести років в'язниці.
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Українці були шокованими від побаченого:
"Що ж це робиться!", "Стратити по типу" кривавий орел "і з кожним таким унікумом поки У інших не відпаде бажання таким займатися", "Жінці, однозначно, виправдання немає, але шкода що наше правління не замислюється як прожити на наші зарплати з нашими цінниками ,а хворіли і хворіли по всіх сторін, а кругом бідність і розруха, карантини, безробіття і безгрошів'я!", "Боже, останню копійку забрати у дитини, немає слів. Напевно, побачила звідки дівчинка, брала гроші", - писали користувачі в мережі.
Нагадаємо, що одесит зарізав друга після образ.
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