Українець чинив наруги над 13-річною донькою
Кричущі подробиці розповіли "Волинські новини".
Перший інцидент стався ще влітку 2018 року. Тоді батько шістьох дітей, поки його дружина була на заробітках в Польщі, спокушав свою малолітню дочку, обіцяючи їй іграшки і нові речі.
Все повторилося через рік.
Правоохоронці з'ясували, що всього було чотири випадки зґвалтування.
"У суді чоловік свою провину не визнав і зазначив, що у всіх чотирьох випадках він не ґвалтував дочку, а лише оголював її і торкався статевих органів, отримуючи при цьому задоволення", - повідомили журналісти.
Свої дії ґвалтівник пояснив тим, що таким чином хотів підготувати доньку до дорослого життя, а також знімав нервову напругу.
Врахувавши всі зібрані докази, свідчення експертів і психологів, суд прийшов до висновку, що чоловік винен. Йому призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.
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