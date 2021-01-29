Фермер на Львівщині утримує тварин у жахливих умовах



Як передає Politeka.net, про це йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин" на ICTV (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Місцеві жителі, які в жаху від того що відбувається, розповіли, що це триває вже протягом десяти років.

"Це начебто концтабір, як у нацистів. Тварини живуть на полі і намагаються тільки снігом, а влітку - постійні набіги на сусідські поля", - йдеться в сюжеті.

Від холоду і голоду тварини гинуть просто на очах у односельців горе-фермера.

Місцеві жителі намагалися врятувати худобу, але чоловік погрожував їм розправою. Йому просто-напросто ніде належним чином тримати стадо і чим його годувати.

"Шкода тварин, шкода. Що можу, то і куплю", - заявив господар ферми.

Зрештою він погодився віддати тварин волонтерам, які їх прихистять.

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