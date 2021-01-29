Снігопад скував рух у південних областях України

Як передає Politeka.net, подробиці того, що відбувається розповіли на сайті ДСНС (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



"Станом на 14 годину 29 січня спостерігається місцями невеликий сніг у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м.Києві", - йдеться в повідомленні.

Через негоду рух обмежено на безлічі автошляхах областей.

Снігопад, що триває вже кілька днів, скував рух на дорозі Київ-Одеса.

Найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок Знам'янка-Ревова (спостерігаються перемети протяжністю близько 30 км)", - повідомили рятувальники.

Крім того, проводяться роботи з вивільнення транспортних засобів, які потрапили в "полон" негоди.

"Всього до ліквідації наслідків негоди залучено понад 1 тис. 800 осіб і 1 тис. 500 од. техніки, у тому числі від Служби автомобільних доріг 1 тис.700 осіб і 1 тис. 500 од. техніки, від ДСНС 110 осіб і 30 од. техніки", - йдеться в повідомленні.

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