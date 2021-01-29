49-річний чоловік помер біля власноруч викопаної могили

Трагічний інцидент стався в одному і сіл на Тернопільщині, передає "Варта".

Чоловіка з двома іншими односельцями попросили викопати могилу під труну на кладовищі.



Після завершення робіт, одному з них стало погано. Він поскаржився на болі в грудях і втратив свідомість. Очевидці викликали швидку допомогу. Медики намагалися реанімувати 49-річного чоловіка, але не змогли. Після приїзду слідчо-оперативної групи лікарі констатували смерть.

"За життя, кажуть сусіди, потерпілий неодноразово скаржився на болі в серці. Розтин також показав, що чоловік помер в результаті серцевого нападу", - йдеться в повідомленні.





Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі чоловік звів рахунки з життям на залізниці. Він поклав голову на рейки і чекав наближення поїзда.

По приїзду, медики констатували смерть чоловіка від численних травм.

Нагадаємо про НП в метро Києва: атакований поїзд з пасажирами, кадри свавілля.

Також Politeka писала, що термінали в метро Києва вивели з себе пасажирів: "гроші згоряють і...".

Раніше Politeka повідомляла, що киян попередили про нові обмеження в метро, люди обурені: "і плювати на Конституцію...".