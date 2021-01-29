49-річний чоловік помер біля власноруч викопаної могили
Трагічний інцидент стався в одному і сіл на Тернопільщині, передає "Варта".
Чоловіка з двома іншими односельцями попросили викопати могилу під труну на кладовищі.
Після завершення робіт, одному з них стало погано. Він поскаржився на болі в грудях і втратив свідомість. Очевидці викликали швидку допомогу. Медики намагалися реанімувати 49-річного чоловіка, але не змогли. Після приїзду слідчо-оперативної групи лікарі констатували смерть.
"За життя, кажуть сусіди, потерпілий неодноразово скаржився на болі в серці. Розтин також показав, що чоловік помер в результаті серцевого нападу", - йдеться в повідомленні.
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