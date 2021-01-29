На Вінничині спіймали і затримали педофіла

Як передає Politeka.net, подробиці розповіли у відділі комунікацій поліції у Вінницькій області.

Лігво маніяка поліцейські знайшли ще влітку минулого року в Жмеринці. 52-річний чоловік у власній квартирі скоював злочини проти неповнолітніх.

"Зловмисник під різними приводами заманював дітей до себе в приміщення і надалі демонстрував їм відео порнографічного змісту, здійснював інші розпусні дії. Всього від дій підозрюваного постраждали 11 дітей віком від 12 до 14 років", - повідомили правоохоронці.

В ході обшуків у нього виявили іграшки та дитячі речі.

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29 січня йому оголосили підозру ще за п'ятьма злочинними епізодами. Якщо його провину доведуть, то чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, збоченець взяв у заручники 13-річну дівчинку.

Як повідомляла Politeka, нелюдя, що напало на дівчинку на горизонті, поклали обличчям в асфальт.

Також Politeka писала, що вітчим-педофіл познущався над 12-річною падчеркою.