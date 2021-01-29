На Вінничині спіймали і затримали педофіла
Як передає Politeka.net, подробиці розповіли у відділі комунікацій поліції у Вінницькій області.
Лігво маніяка поліцейські знайшли ще влітку минулого року в Жмеринці. 52-річний чоловік у власній квартирі скоював злочини проти неповнолітніх.
"Зловмисник під різними приводами заманював дітей до себе в приміщення і надалі демонстрував їм відео порнографічного змісту, здійснював інші розпусні дії. Всього від дій підозрюваного постраждали 11 дітей віком від 12 до 14 років", - повідомили правоохоронці.
В ході обшуків у нього виявили іграшки та дитячі речі.
Загибель відомого друга Кіркорова і Пугачової обростає новими подробицями, фото: "Ви грохнули Сашу!"
Якою Мішина була до "Холостячки" і зустрічі з Еллертом, спливли несподівані фото: "Гроші творять чудеса"
"Не виходьте на вулицю": сотні людей опинилися в пастці біля Одеси, кадри того, що відбувається
Дорофєєва без штанів зовсім розійшлася, показавши нецензурний жест: "А Надя..."
Зірка "Жіночого Кварталу" розкрила правду про Кравець і Кошового, що залишається за лаштунками: "У ньому дуже багато..."
29 січня йому оголосили підозру ще за п'ятьма злочинними епізодами. Якщо його провину доведуть, то чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.
Нагадаємо, збоченець взяв у заручники 13-річну дівчинку.
Як повідомляла Politeka, нелюдя, що напало на дівчинку на горизонті, поклали обличчям в асфальт.
Також Politeka писала, що вітчим-педофіл познущався над 12-річною падчеркою.