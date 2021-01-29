На Вінничині спіймали і затримали педофіла



Як передає Politeka.net, подробиці розповіли у відділі комунікацій поліції у Вінницькій області.



Лігво маніяка поліцейські знайшли ще влітку минулого року в Жмеринці. 52-річний чоловік у власній квартирі скоював злочини проти неповнолітніх.

"Зловмисник під різними приводами заманював дітей до себе в приміщення і надалі демонстрував їм відео порнографічного змісту, здійснював інші розпусні дії. Всього від дій підозрюваного постраждали 11 дітей віком від 12 до 14 років", - повідомили правоохоронці.

В ході обшуків у нього виявили іграшки та дитячі речі.

29 січня йому оголосили підозру ще за п'ятьма злочинними епізодами. Якщо його провину доведуть, то чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.



Нагадаємо, збоченець взяв у заручники 13-річну дівчинку.

Як повідомляла Politeka, нелюдя, що напало на дівчинку на горизонті, поклали обличчям в асфальт.

Також Politeka писала, що вітчим-педофіл познущався над 12-річною падчеркою.







