Температурні гойдалки від потепління до морозу позначаються на трасах, в Україні сталося дуже багато дрібних аварій

Так, у Сумській області на мокрій дорозі легковик зіткнувся з мікроавтобусом. В результаті аварії постраждали 4 людини, стан однієї важкий.

Про це повідомляється журналістами ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Наймасштабніша аварія сталася під Сумами — там легковик лоб в лоб зіткнувся з вантажним мікроавтобусом. Травми отримали чотири людини. Водій легковика Ніссан постраждав більше, він у реанімації, ще троє його пасажирів - госпіталізовані до різних відділень лікарні.

На момент ДТП дорога була мокра від снігу, саме тому, ймовірно, «Ніссан» і занесло на зустрічну. Водіям радять бути обережними саме через різкі скачки температури.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.