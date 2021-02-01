Зараз з'ясовують всі обставини того, що сталося

У Дніпрі дівчина випала з балкона багатоповерхового будинку і впала на голову чоловікові

Зокрема, в Дніпрі на житловому масиві Тополя з балкона на 14-му поверсі випала молода жінка. Вона впала на 34-річного чоловіка, який виходив у цей момент з під'їзду. Про це повідомляє "Наш місто".

Крім того, видання "Інформатор" надало знімки з місці події.

Подія сталася сьогодні, 1 лютого близько сьомої ранку. Жінка, яка перебувала в гостях у знайомих, випала з балкона на 14 поверсі. В результаті падіння вона загинула. Чоловіка, на якого вона впала, з важкими травмами доставили в обласну лікарню Мечникова.

На даний момент невідомо, чи намагалася жінка накласти на себе руки або випала з необережності. Слідчо-оперативна група з'ясовує всі обставини події.

Головлікар лікарні Сергій Риженко розповів, що у чоловіка перелом хребта, черепно-мозкова травма, інші численні переломи. Зараз він знаходиться у відділенні політравми.

"Каже, що, крім удару, більше нічого не пам'ятає. Ніякого відношення до загиблої жінки він не має. Просто йшов на роботу", - додав Риженко.

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