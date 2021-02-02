Моторошна аварія сталася з маршруткою наповненою людьми
У Запоріжжі в понеділок, 1 лютого, водій маршрутки не впорався з керуванням і влетів у стовп. В результаті ДТП 13 людей постраждали, їх госпіталізували.
Про це повідомляє портал 061.ua.
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За попередніми даними, в момент ДТП в маршрутці перебували 22 людини. Людей з різними травмами відвезли в лікарню №5. Сам винуватець ДТП, водій 1987 року народження, зник з місця події. Його розшукує поліція.
У мережі також з'явився момент ДТП, де з камери відеоспостереження видно, що маршрутне таксі на швидкості просто влітає в стовп.
18 червня 2020 року даний водій став учасником ДТП на Маяковського. Тоді водій легковика не надав переваги в русі автомобілю, який рухався в попутному напрямку, в результаті чого зіткнувся з маршрутним таксі № 81.
Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.
Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що автобус з пасажирами перекинувся на українській трасі, кадри і деталі того, що відбувається.