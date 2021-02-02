31 січня російський снайпер на Донбасі важко поранив українського військовослужбовця
Куля ворожого снайпера пробила каску наскрізь і поранила бійця Збройних сил України в голову.
Про це повідомив журналіст Олександр Махов на своїй сторінці в Facebook Facebook.
Махов уточнив, що на даний момент він знаходиться в реанімації, його стан дуже важкий. У бійця, який знаходився поруч, також потрапив снайпер. Махов розповів, що терорист цілився в серце, але трохи промахнувся. Сталося це на передових позиціях недалеко від Донецька.
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"Так виглядає перемир'я на Донбасі. Куля снайпера пробила каску наскрізь і поранила армійця в голову. Побратими збирали мізки в купу руками і забинтовували голову. Зараз боєць перебуває в реанімації. Стан його дуже важкий", - пише журналіст.
Він уточнив, що військові припускають, що "працювала" пара снайперів. Було два майже одночасних постріли. Ворожі стрілки зловили в приціл армійців, коли ті пересувалися між вогневими точками.
Також раніше повідомлялося, що за минулу добу, 1 лютого, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У відповідь на обстріли противника Збройні Сили України вогонь не відкривали.
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