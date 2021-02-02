2 лютого день пам'яті Андрія Кузьменка-відомого українського співака, шоумена, лідера гурту " Скрябін»
У цей день, шість років тому, його життя обірвалося в ДТП на Дніпропетровщині.
Його щирість, відкритість і справжність захоплювали багатьох українців. Андрій ніколи не ліз за словом в кишеню і говорив те, що думав, і не зраджував свої переконання.
Пропонуємо найяскравіші висловлювання українського музиканта:
Міняйте світ на краще, дбайте про нього, тому що ви в ньому живете!
Мій будинок - єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей.
Чим більше хочеш взяти від життя - тим менше воно хоче тобі дати.
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Політики-люди з іншої планети, вони закони придумують для нас, щоб нас, як отару тримати в якомусь периметрі.
То біда нашого народу, що ми "тєрпіли".
Українці вибирають такого, що спочатку з вазеліном, а потім вже без вазеліну, щоб жорсткіше. Такий собі садомазохізм в генах…
Я зненавидів наших політиків, тому що це лицеміри. Я зненавидів Росію, до якої завжди ставився толерантно. Я ніколи в житті не поїду в Крим. Для мене, тобто зрада з боку Криму. Ніби взяли і вивернули назовні старі солдатські Кальсони.
Всі ці вишиванки на машинах, жовто-блакитні паркани, пофарбовані по іржі... Ці люди дотримуються якоїсь своєрідної естетики. Тому що якщо ти робиш надовго - то малюй під лінійку, очисти від іржі... Я б не хотів, щоб у моїй країні були такі паркани або зупинки, на яких "Слава Україні" косо-криво написано. Ось така і країна, в принципі, як ті написи".
Нагадаємо дочка Кузьми Скрябіна виросла і захоплює незвичайною красою, особисті фото і подробиці з життя.
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