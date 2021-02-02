У місті Первомайськ Миколаївської області горить ТЦ " Епіцентр"



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДСНС Україна.

"2 лютого о 12:57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торгового центру «Епіцентр К» на вул.Федора Достоєвського м. Первомайськ. Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини та місцева пожежна охорона", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовна площа і причина зараз встановлюється. Проведено евакуацію персоналу та відвідувачів.



У ЗМІ повідомляють, що загоряння почалося через умисний підпал розчинника, але офіційна причина загоряння поки не озвучена.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.





Очевидці в мережі діляться кадрами НП, на яких видно як стовп чорного густого диму піднімається над будівлею.



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