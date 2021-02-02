У місті Первомайськ Миколаївської області навмисно підпалили ТЦ "Епіцентр"
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Миколаївській області.
"Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов в торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, і підпаливши приміщення, кинувся бігти", - йдеться в повідомленні.
Охоронцям, разом зі співробітниками Управління поліції охорони, вдалося наздогнати і затримати зловмисника у дворах, де ще один із співробітників отримав удар сокирою. На місце події співробітники охоронці викликали поліцейських.
За даними рятувальників, площа пожежі склала близько 1 тис. кв. м.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Осадча показала свій зимовий будинок і розкішну територію по сусідству з Потапом і Каменських: "Сніжить"
Дочка Кухар з "Танців з зірками" повторила трюки матері, в мережі ахнули: "Майбутня прима"
Таємну дружину Олега Винника показали в Мережі, як вона виглядає: "Розбили Ви серця всім жінкам 40+"
Знайдено тіло відомого актора-красеня, йому було всього 26: "Не витримав локдауна"
За попередніми даними, у пожежі ніхто не постраждав.
У мережі вже з'явилися кадри НП, на яких видно як стовп чорного густого диму підіймається над будівлею.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".