У місті Первомайськ Миколаївської області навмисно підпалили ТЦ "Епіцентр"



Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Миколаївській області.

"Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов в торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, і підпаливши приміщення, кинувся бігти", - йдеться в повідомленні.

Охоронцям, разом зі співробітниками Управління поліції охорони, вдалося наздогнати і затримати зловмисника у дворах, де ще один із співробітників отримав удар сокирою. На місце події співробітники охоронці викликали поліцейських.

За даними рятувальників, площа пожежі склала близько 1 тис. кв. м.





За попередніми даними, у пожежі ніхто не постраждав.



У мережі вже з'явилися кадри НП, на яких видно як стовп чорного густого диму підіймається над будівлею.



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