На Сумщині поховали бійця ЗСУ, який трагічно загинув на Львівському військовому полігоні

Кадри прощань опублікували на Арміяінформ.

Страшний інцидент стався 28 січня. Тоді Анатолій Мельник опинився під колесами техніки.

Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг переконатися у відсутності людей перед машиною і почав рухатись.

В останню путь загиблого воїна провели рідні, близькі, командири і товариші по службі Анатолія.



"Для нас дуже важливо вшанувати загиблого військового і віддати йому належні військові почесті. Він гідно захищав свою країну, і це, на жаль, останнє, що ми можемо для нього зараз зробити", - зазначив начальник прес-служби Сумського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки капітан Олександр Бондаренко.

Відзначимо, що в Анатолія залишилася дружина, з якою він служив в одній частині.

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