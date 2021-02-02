На Сумщині поховали бійця ЗСУ, який трагічно загинув на Львівському військовому полігоні
Кадри прощань опублікували на Арміяінформ.
Страшний інцидент стався 28 січня. Тоді Анатолій Мельник опинився під колесами техніки.
Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг переконатися у відсутності людей перед машиною і почав рухатись.
В останню путь загиблого воїна провели рідні, близькі, командири і товариші по службі Анатолія.
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"Для нас дуже важливо вшанувати загиблого військового і віддати йому належні військові почесті. Він гідно захищав свою країну, і це, на жаль, останнє, що ми можемо для нього зараз зробити", - зазначив начальник прес-служби Сумського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки капітан Олександр Бондаренко.
Відзначимо, що в Анатолія залишилася дружина, з якою він служив в одній частині.
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