У російському Красноярську на складі автозапчастин сталася велика пожежа
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ГУ МНС регіону.
Згідно з останніми даними, вогонь поширився вже на 3,5 тисячі квадратних метрів.
При гасінні пожежі втратили зв'язок з трьома пожежниками. Вони першими зайшли в будівлю шукати людей, а пізніше завалася покрівля.
Telegram-канал "Lifeshot" опублікував запис, на якому чути їх останні переговори по рації. За словами інших рятувальників, троє чоловіків зі зниклої ланки зняли маски в диму, сказали, що не можуть дихати, і після цього перестали виходити на зв'язок.
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"У нас закінчилося повітря в балонах. Потрібно знайти вихід...", - сказав один з них.
Офіційно, пошуки ще тривають, але в ЗМІ з'являється інформація про смерть рятувальників.
Пожежа складна - щоб вогонь не поширився на сусідні будівлі, на місці працюють понад 100 пожежників.
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