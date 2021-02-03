На 56 році пішов з життя педіатр Валерій Остапчук



Лікар працював у Центрі матері та дитини Вінницької міської клінічної лікарні, повідомляє "33 канал".



Майже 30 років свого життя він присвятив порятунку дітей. За словами колег, Валерій був справжнім професіоналом своєї справи і в його кабінет завжди стояли черги вдячних пацієнтів.

У листопаді минулого року він захворів коронавірусом, але зміг перемогти хворобу. Через кілька місяців Валерія звалила нова напасть - він почав згоряти на очах від рідкісної онкології.

Валерій ніколи не скаржився на проблеми зі здоров'ям, але коронавірус вніс свої корективи.

Наприкінці грудня раптово з'явилася слабкість, і лікарі поставили йому смертельний діагноз.

"Стан погіршувався кожен день. Але ми не втрачали надію і вірили, що хворобу можна вилікувати. Тому готувалися до курсу хіміотерапії. Валерій сподівався, що пройде боротьбу за своє життя", - розповіла дружина медика.

28 січня він помер.

"До останньої хвилини Валерій був у свідомості і консультував пацієнтів, які зверталися за допомогою. Смерть настала раптово, в це навіть не віриться", - поділилася жінка.





Нагадаємо, біда з легендарним актором-красенем, сам вже не дихає:"надії лікарів виявилися марними".

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя знаменитого актора-красеня: "молитви не допомогли"

Також Politeka писала, що зупинилося серце легендарної актриси, на її фільмах виросли покоління: "її буде не вистачати"