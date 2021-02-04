З'ясувалася причина отруєння десятків дітей у школі Кропивницького

Як передає Politeka.net, про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався 2 лютого. Тоді близько півсотні дітей однієї місцевих шкіл відчули себе погано після сніданку.

Деяких дітей навіть довелося госпіталізувати.

Температура у них піднялася до 39, 38,5 градусів, а лікарі оцінювали їх стан як середнього ступеня тяжкості.

Після перевірки їдальні навчального закладу в їжі і змивах з поверхонь було виявлено безліч мікроорганізмів, які могли викликати харчове отруєння у дітей.

Серед них і патогенний стафілокок. Більш того, навіть продукти були неналежної якості.

Після інциденту в школі провели генеральне прибирання і повну дезінфекцію. Фахівці також перевірять інші навчальні заклади міста.

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