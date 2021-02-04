На Полтавщині сталася НП у дитячому садку



Подробиці розповіли в місцевому виданні КОЛО.

Вихователька дитячого садка померла на роботі 3 лютого в селі Нова Михайлівка.

Нянечка, перед тим, як знепритомніти встигла вимовити "мені щось погано". Медики намагалися реанімувати 19-річну дівчину, але її сердець так і не запустилося.

Їй було всього 19 років.

В інтерв'ю ЗМІ завідуюча дитсадка розповіла, що трагедія сталася миттєво і Марині не допомогли ні уколи, ні масаж серця.

"Марина Русланівна сиділа з помічницею вихователя в спальні на стільчику біля хлопчика, у якого вона асистенткою. Сказала, що їй погано і знепритомніла тут же. Дітки вже спали, а ми, працівники, почали надавати допомогу, викликали батьків Марини, місцеву фельдшерку і з сусіднього села медиків (вони якраз були поруч, в нашому селі на виклику)", - поділилася жінка.





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