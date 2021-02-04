У Кривому Розі поліцейські знайшли 15-річну дівчинку вагою 9 кілограмів



До такого стану дитину довела мати, передає "Сьогодні".



Правоохоронці були в жаху, коли приїхали забирати дитину. Квартира не отоплювалася, по стінах бігали таргани. Скрізь валялися порожні пластикові пляшки.

Дитину відразу ж госпіталізували. За словами медиків, дівчинка-інвалід з дитинства, а її стан середньої тяжкості.

У квартирі Богдана проживала разом з мамою і старшою сестрою.



Сусіди розповідають, що жила сім'я за рахунок допомоги. У прокуратурі міста проведуть розслідування, як мати могла довести дитину до такого стану.

"Нелюдські умови проживання дитини внаслідок неналежного догляду-дитина не здатна до самообслуговування. Не вміє сидіти, ходити, стояти, говорити", – розповіли в прокуратурі.

Матері Богдани загрожує 5 п'ять років позбавлення волі, якщо її провину доведуть.

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