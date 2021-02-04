Жінка кинула малолітніх дітей у Херсоні
Як передає Politeka.net, подробиці повідомили у відділі комунікацій Національної поліції області.
За допомогою до правоохоронців звернувся дідусь хлопчиків.
"У квартирі знаходився дідусь разом з двома онуками у віці 7 і 12 років. За словами чоловіка, його 35 - річна дочка веде аморальний спосіб життя і зловживає спиртними напоями", - розповіли в поліції.
Діти без їжі прочекали матір на вулиці 3 години, і коли дідусь дізнався про це, то відразу повідомив в поліцію.
Поліцейські зателефонували жінці. Під час розмови вона висловлювалася нецензурною лайкою, у неї були явні ознаки алкогольного сп'яніння і повертатися додому до дітей вона відмовилася. Після чого взагалі вимкнула телефон.
У підсумку хлопчики охоче поїхали до дідуся, а мати, яка навіть вимкнула телефон після дзвінків поліції, чекають розгляду через неналежне виконання батьківських зобов'язань.
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