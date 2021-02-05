На Чернігівщині сталася смертельна НП у зоопарку



Як передає Politeka.net, подробиці розповіли у відділі комунікацій поліції області.

За даними правоохоронців, 47-річний працівник зоопарку збирався годувати тварину і зайшов у вольєр. У цей момент тигр напав на чоловіка. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці події до приїзду медиків.

У коментарі журналістам, директор зоопарку розповів, що трагедія сталася через порушення правил безпеки.

Чоловік пропрацював у Менському зоопарку 12 років. У нього залишилися дружина і дорослий син.

Вже відкрито провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України - Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримуватися, якщо це спричинило смерть людини.

Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років.

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