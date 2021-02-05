У мережі показали, як виглядає одна з українських лікарень
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
"Ні друзі, це не кадри з фільму жахів або якогось трилера. Це... палата в Бердянській інфекційній лікарні", - повідомив він у підписі до фото.
На опублікованих фото видно, що умови, м'яко кажучи, не сильно підходять для лікування там пацієнтів.
Кадри викликали бурхливі обговорення серед українців у мережі.
"Зате скільки багатих палаців і багато мільйонерів в Україні", " це просто географічні ребуси на стінах. Безкоштовно, між іншим", " Боже мій, який жах! І це з такими лікарнями верещати про маски і штрафи?", "Так всі дивуються ніби з іншої планети, таке відчуття що люди не знають що скрізь крадуть, будь то президент або глав лікар", - писали в коментарях під постом.
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