У Вінниці стався страшний злочин

Перед Новим роком 2019 чоловік по-звірячому забив молотком рідну матір, колишню дружину і своїх двох маленьких дітей: 8-річного сина і 3-річну дівчинку.

Слідчі та прокурори на першому слуханні повідомили, що Анатолія Мальця видали мікроелементи, які знайшли на ногах, і незабаром чоловік зізнався у скоєному.



Але вже понад два роки вбивці не можуть винести вирок, хоч і його визнали осудним.

Журналістам "33 каналу" вдалося поспілкуватися з мамою вбитої жінки.

За словами Алли Анатоліївни, на страшне вбивство чоловіка могла підштовхнути коханка.



"Робила та Ліна щось! Я дочки Наді тоді говорила: може, я поговорю з Толіком, щоб він заспокоївся з тією жінкою-коханкою? А вона мені сказала, що все у нас нарешті нормально, він повернувся, все налагодилося... "Мамо, не заважайся", - останнє, що Надя мені сказала про ту його коханку! Повинен бути Новий рік, свято, все за столом, і тут мені дзвонять ввечері під Новий Рік: Наді вже немає... І всіх вже немає! Всіх вбили! Всі мертві...", - поділилася жінка.

У тому, що саме він розправився зі своєю сім'єю, жінка повністю впевнена.

"Він сам набирав "швидку", щоб дитину рятували! І друзям в той момент дзвонив, що у нього в квартирі вбивство! Хотів відмазатися, кров з рук змити, бути невинним?.. Але в очі він мені в суді досі не дивиться, мабуть, боїться... тому що я йому Не вірю! І тому бажаю цій тварині лише смерті", - розповіла вбита горем Алла Анатоліївна.

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